Auto distrutta dalle fiamme in via Poerio

16 Maggio 2025

Auto in fiamme in via Poerio a Livorno: distrutta un’auto in un piazzale condominiale, intervento dei Vigili del Fuoco

Paura nel tardo pomeriggio in via Poerio a Livorno, dove poco prima delle ore 20 è scoppiato un incendio che ha coinvolto una vettura presumibilmente abbandonata, parcheggiata all’interno di un piazzale condominiale.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’auto, che è andata completamente distrutta prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, procedendo con le operazioni di bonifica per evitare ulteriori rischi.

Non si segnalano feriti, ma resta da chiarire la dinamica e la causa dell’incendio.Spetterà agli accertamenti delle prossime ore stabilire eventuali le cause

La colonna di fumo è stata visibile anche a distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti, molti dei quali sono scesi per verificare cosa stesse accadendo. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito un forte odore di bruciato e alcuni scoppi riconducibili alla combustione degli pneumatici o di materiali all’interno del veicolo.

L’intervento dei pompieri, rapido e risolutivo, ha evitato ulteriori danni ad auto vicine o strutture circostanti.