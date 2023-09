Home

Auto e ambulanza rotte: Anpana, l’associazione che salva gli animali ha bisogno del tuo aiuto

11 Settembre 2023

Livorno 11 settembre 2023 – Auto e ambulanza rotte: Anpana, l’associazione che salva gli animali ha bisogno del tuo aiuto

Anpana Livorno è un’organizzazione di volontariato che si occupa di tutelare e salvare gli animali in difficoltà. L’associazione gestisce un rifugio per cani e gatti abbandonati, offre assistenza veterinaria gratuita agli animali dei senza tetto, organizza campagne di sensibilizzazione e prevenzione, collabora con le istituzioni per la difesa degli animali.

Per svolgere la sua preziosa attività, Anpana Livorno si avvale di un’ambulanza e di un’auto, indispensabili per il trasporto degli animali soccorsi.

Purtroppo, queste due vetture sono vecchie e malandate, e hanno bisogno di continue riparazioni. L’ultima in ordine di tempo ha riguardato l’ambulanza, che è stata portata dal meccanico per un guasto al motore. Il costo della riparazione è stato molto alto, e ha messo in difficoltà l’associazione, che vive solo grazie alle donazioni dei sostenitori.

Per questo motivo, Anpana Livorno ha lanciato una raccolta fondi online , per poter saldare il conto del meccanico e riavere al più presto l’ambulanza in pista. L’obiettivo è di raccogliere 3.000 euro entro il 31 ottobre 2023. Chiunque voglia contribuire può fare una donazione tramite il sito GoFundMe , oppure tramite bonifico bancario ai dati indicati; IBAN IT93U0623013901000040714771

Anpana Livorno ha bisogno del tuo aiuto per continuare a salvare gli animali. Un piccolo gesto può fare la differenza per loro. Se ami gli animali, sostieni Anpana Livorno con una donazione. Grazie di cuore

