Home

Provincia

Auto e fusti di olio esausto abbandonati in un terreno, denunciato un 49enne

Provincia

8 Giugno 2026

Auto e fusti di olio esausto abbandonati in un terreno, denunciato un 49enne

Suvereto (Livorno) 8 giugno 2026

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina, nell’ambito dei costanti servizi per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al termine di accertamenti svolti nella frazione di Prata del comune di Suvereto, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un 49enne di origini est europee residente in zona poiché ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti pericolosi. I Carabinieri hanno infatti rilevato che in un terreno riconducibile alla sua proprietà, erano stati depositati al suolo, in stato di abbandono, rifiuti speciali pericolosi consistenti in 9 fusti da 20 litri ciascuno di olio esausto, un fusto da 10 litri di olio presumibilmente alimentare e 8 batterie al piombo, senza alcun accorgimento circa il loro regolare stoccaggio, così come previsto dalla normativa di settore. Inoltre, sono stati individuati nel medesimo contesto 3 veicoli intestati al medesimo proprietario, anch’essi in evidente stato di abbandono, in violazione delle norme che ne prescrivono il conferimento in specifici centri di smaltimento. Si è reso necessario porre in sequestro l’area in questione.