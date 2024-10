Auto elettriche vs auto ibride: vantaggi e svantaggi a confronto

Home

29 Ottobre 2024

Le auto elettriche e quelle ibride rappresentano la nuova frontiera del settore dell’automobilismo. Tra le due ci sono delle differenze importanti a cui prestare attenzione

Le auto ibride sono vetture dotate di due motori ben distinti tra di loro: uno endotermico (che può essere a benzina o diesel) e uno completamente elettrico. Mentre le automobili elettriche funzionano soltanto con le batterie (che sostituiscono l’alimentazione tradizionale).

Grazie alla combinazione di queste tecnologie è possibile godere di innumerevoli vantaggi, non solo in termini di efficienza energetica ma anche riducendo le emissioni di Co2, favorendo la sostenibilità ambientale.

Auto ibride e elettriche: il confronto tra i trasporti del futuro

Sia le auto ibride che le auto elettriche rappresentano il primo passo verso una salvaguardia maggiore del nostro pianeta grazie alle basse emissioni di Co2 nell’aria.

Si tratta di vetture particolarmente apprezzate non solo dalle nuove generazioni ma anche dagli automobilisti che desiderano entrare in possesso di un’auto nuova e al passo con i tempi, ottenendo un netto risparmio soprattutto a livello energetico e anche sui costi di carburante.

Per questo motivo ti elenchiamo di seguito non solo la differenza tra le due tipologie di auto ma anche i vantaggi e gli svantaggi alla quale si va incontro.

Auto ibride

Una vettura ibrida è una tipologia di veicolo che lavora in sinergia con il motore a combustione interna (solitamente alimentato a diesel oppure a benzina) e con un motore elettrico.

Questo meccanismo permette di ottenere delle prestazioni ottimali e anche un’elevata efficienza energetica.

Vantaggi

I vantaggi variano moltissimo in base al tipo di tecnologia ibrida scelta, ma normalmente ecco cos’hanno in comune:

Maggiore autonomia : queste vetture sono dotate di un’autonomia nettamente maggiore rispetto alle auto 100% elettriche. Questo è dovuto alla presenza del motore endotermico che consente di percorrere delle lunghe distanze senza preoccuparsi della carica della batteria e ricorrere a delle ricariche frequenti;

Recupero dell’energia : le auto ibride per alimentare il loro motore elettrico, utilizzano l’energia in fase di frenata e accelerazione, migliorando ulteriormente l’efficienza complessiva del veicolo;

Emissioni ridotte ed efficienza : tra i principali vantaggi della quale si può usufruire optando per un’auto ibrida spicca il ridotto consumo di carburante rispetto alle classiche vetture tradizionali, portando ad un netto risparmio in termini di denaro;

Agevolazioni fiscali e assicurative: in alcune regioni per l’acquisto delle auto ibride è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali, come ad esempio l’esenzione del pagamento del bollo auto per un determinato periodo di tempo. Inoltre moltissime compagnie assicurative offrono – per i proprietari di auto ibride – delle tariffe ridotte poiché considerate meno inquinanti rispetto ad un veicolo tradizionale.

Nel mercato del noleggio si possono trovare sia auto elettriche che ibride; sta a te scegliere la soluzione migliore per le tue esigenze. Nel caso in cui avessi deciso di affidarti alle auto ibride, su questo portale puoi trovare moltissime offerte vantaggiose.

Svantaggi

Nonostante le auto ibride consentano di godere di un’ampia gamma di vantaggi, è bene tenere presente che anche questi veicoli sono dotati di alcuni lati negativi: in generale gli svantaggi legati alle auto ibride sono:

Manutenzione complessa : rispetto alla manutenzione di una vettura tradizionale il buon mantenimento di una vettura ibrida richiede uno sforzo maggiore. Purtroppo a causa della presenza di alcune componenti aggiuntive (come ad esempio il sistema ibrido e la batteria) richiedono moltissime volte degli interventi specializzati;

Elevato costo iniziale : il costo d’acquisto di una vettura ibrida è più elevato rispetto ad un’auto tradizionale. Questo è causato dalla presenza di una batteria avanzata nel sistema ibrido che porta a richiedere un maggiore investimento iniziale;

Ridotti vantaggi alle alte velocità: questi veicoli permettono di ottenere il massimo delle prestazioni e un ridotto consumo delle emissioni nelle basse velocità e nella guida all’interno dei centri urbani dove è possibile utilizzare maggiormente il motore elettrico. Questi benefici sulle autostrade e nelle strade extraurbane vengono drasticamente ridotti in quanto il motore endotermico è maggiormente coinvolto nel processo della propulsione.

Prima di procedere con l’acquisto di un’auto ibrida è sempre bene fare un’attenta valutazione non solo dei vantaggi ma anche degli svantaggi e nonostante questi veicoli rappresentano un’ottima soluzione per una mobilità sostenibile, vanno valutati tutti gli aspetti in base alle proprie necessità di guida risulta sempre essere una buona cosa.

Auto elettriche

Soltanto fino a qualche anno fa le auto elettriche (BEV) erano ancora poco conosciute, oppure si era soliti pensare che fossero delle vetture unicamente destinate a tutti gli appassionati della mobilità sostenibile.

Anche se può sembrare molto complesso i principi con il quale è composta una macchina elettrica sono molto semplici: migliore è la gestione energetica più alta sarà l’autonomia del pacco batteria.

Vantaggi

Se si opta per l’acquisto di una vettura elettrica, si potrà godere di innumerevoli vantaggi tra cui:

Sosta gratuita all’interno delle strisce blu ;

Esenzione dal pagamento del bollo;

Ridotta manutenzione;

Niente blocchi del traffico;

Accesso libero alle zone ZTL di moltissime città;

Bassissimi costi legati alla gestione;

Prestazioni brillanti;

Accesso agli incentivi locali e statali.

Svantaggi

Quando tra le scelte di acquisto abbiamo una vettura elettrica è sempre bene valutare anche gli aspetti negativi con la quale ci si potrebbe confrontare:

Tempi di ricarica nettamente maggiori rispetto a quelli del benzinaio per una vettura tradizionale;

Bassissima presenza di colonnine di ricarica super veloci;

Autonomia ancora non paragonabile a quella delle vetture tradizionali;

Consumi legati alla temperatura ambiente maggiori nella stagione invernale.

In conclusione, nonostante la scelta resti soggettiva, possiamo dire che le auto elettriche sono la soluzione migliore per chi percorre dei tragitti brevi e soprattutto girando in città. Le ibride sono delle vetture pensate per chi viaggia parecchio (soprattutto in autostrada) e macina chilometri.

