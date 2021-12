Home

Auto finisce in un campo poi viene abbandonata, i soccorsi non trovano nessuno (Foto)

19 Dicembre 2021

Livorno 19 dicembre 2021

Intorno alle 03.00 di questa mattina una vettura è finita in un campo in via del Vecchio Lazzeretto

Dopo l’uscita di strada, il conducente ha però lasciato il mezzo e molto probabilmente si è allontanato a piedi

Sul posto a causa della tipologia dell’incidente si sono recati sul posto i Vigili del Fuoco, i volontari della Misericordia di Antignano ed i Carabinieri.

Una volta sul posto i soccorritori non hanno trovato nessuno nella macchina e neppure nelle vicinanze. Del conducente nessuna traccia ma solo il mezzo abbandonato

I carabinieri stanno procedendo con le indagini per risalire al proprietario della vettura.

