Auto: immatricolazioni in crescita, boom di vendite online

30 Aprile 2023

Negli ultimi mesi l’Italia sta assistendo a un vero e proprio boom delle immatricolazioni. Soprattutto gli ultimi mesi del 2022 hanno fatto registrare una crescita da record rispetto all’annata precedente, con picchi di quasi il +3%.

Le ragioni dietro questo successo delle vendite di veicoli sono molteplici: a partire dagli incentivi che caratterizzano determinati periodi dell’anno e permettono un acquisto a condizioni particolarmente vantaggiose. Fino ad arrivare alle nuove possibilità messe a disposizione dalla tecnologia e dalla rete.

Al giorno d’oggi infatti un utente può visionare l’auto dei propri sogni senza neanche dover uscire di casa, grazie a foto in alta definizione, video o modelli 3D pronti per essere esplorati. A ciò si aggiunge, nel caso delle vetture nuove, la possibilità di andare addirittura a configurare il mezzo in base alle proprie necessità: dal colore della vernice alla tipologia di motore; dall’arredamento degli interni ai servizi aggiuntivi.

Per trovare il veicolo di proprio interesse è consigliabile rivolgersi a rivenditori autorizzati. Ne costituisce un esempio ristè auto , concessionaria specializzata nella vendita di un’ampia selezione di veicoli nuovi e usati delle migliori case automobilistiche presenti sul mercato.

Auto nuove e usate: caratteristiche e vantaggi

Prima di entrare nel merito della scelta de modello, moltissime persone si ritrovano a dover scegliere se acquistare un mezzo nuovo di fabbrica oppure virare sull’usato. In assoluto non esiste una soluzione migliore dell’altra, tutto sta nel valutare le esigenze di ciascuno.

Le vetture nuove non hanno praticamente bisogno di manutenzione, anche perché moltissimi piani di acquisto prevedono tutta una serie di controlli fissi già inclusi all’interno del finanziamento.

A ciò si aggiunge la possibilità di poter godere di servizi e prestazioni all’avanguardia, che spesso si traducono in una riduzione drastica dei consumi, oltre che in una tutela massima della sicurezza del pilota.

Al tempo stesso acquistare un’auto usata vuol dire poter contare su un veicolo di qualità con pochi chilometri conteggiati anch’esso sicuro, efficiente ed attentamente revisionato prima di essere immesso sul mercato. Inoltre, in determinati casi mantiene il suo valore col passare del tempo. Infine, l’auto usata può essere acquistata in poco tempo.

Indipendentemente dalla scelta di un’auto nuova o usata, è possibile richiedere il servizio di consegna a domicilio, permettendo così all’acquirente di vedere recapitato il veicolo in un luogo prestabilito, in qualsiasi parte d’Italia.

Dove acquistare la propria auto

A prescindere dal fatto che si acquisti un veicolo nuovo piuttosto che uno usato, il consiglio resta quello di rivolgersi a dei professionisti del settore, con anni di comprovata esperienza alle spalle.

Da questo punto di vista, la già citata RistèAuto è una garanzia più che solida, considerati gli oltre 45 anni di attività nella vendita d’auto a 360°. Per avere un’idea dell’offerta di questa concessionaria multimarca basta visitare il sito risteauto.it.

La selezione è davvero ricca e va dalle berline alle city car, passando per i SUV e una vastissima selezione di veicoli professionali adatti alle esigenze più diverse. Tutti i veicoli disponibili sul sito di RistèAuto possono essere esplorati a fondo: presentano infatti il prezzo di vendita, la data di immatricolazione, il chilometraggio passato o la tipologia di motore.

Anche perché su risteauto.it è possibile acquistare vetture a benzina, diesel, GPL, ibride o elettriche. Non a caso i numeri di RistèAuto parlano chiaro: ogni anno questa eccellenza dell’area di Ancona soddisfa circa 500 clienti.

