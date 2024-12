Home

8 Dicembre 2024

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 8 dicembre 2024 Auto in bilico a Stagno tra il manto stradale e il marciapiede sottostante

Questa notte lungo la via Aurelia, poco dopo il nuovo passaggio pedonale con semaforo all’altezza dell’Ugione in direzione nord; un’auto è rimasta in bilico tra la carreggiata e un marciapiede che si trova a un livello significativamente più basso rispetto al piano stradale.

L’auto, come evidenziato dalla foto, si trova in una posizione precaria. La parte anteriore del veicolo è inclinata verso il basso, con la ruota anteriore destra che pende nel vuoto. Questo scenario mette in evidenza la pericolosità della situazione, poiché la scocca anteriore è incastrata tra il manto stradale e il marciapiede ribassato.

Secondo quanto riportato da alcuni residenti della zona, i guardrail sarebbero stati rimossi durante i lavori di messa in sicurezza della fermata dell’autobus, che è stata spostata. Da quel momento, i guardrail non sarebbero stati più riposizionati, creando un pericolo non solo per i veicoli, ma anche per pedoni, in particolare anziani e bambini. Questi ultimi, scendendo dall’autobus al buio, potrebbero facilmente cadere nel dislivello.

I residenti hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla sicurezza per loro insufficiente in quel tratto di strada e chiedono con urgenza il riposizionamento dei guardrail per garantire la sicurezza di tutti.

Questo incidente mette in luce l’importanza di adeguate misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

