Auto in fiamme a Livorno: paura in piazza della Repubblica, traffico in tilt (Foto)

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025 Auto in fiamme a Livorno: paura in piazza della Repubblica, traffico in tilt

Livorno – Attimi di paura questa mattina nel cuore della città, quando un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva via De Larderel in direzione del centro. L’incendio è divampato poco dopo le 8, nei pressi di piazza della Repubblica, e ha rapidamente coinvolto un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

Il conducente, accortosi del fumo e delle fiamme, ha fermato il mezzo di traverso tra la strada e il marciapiede, ma l’incendio si è propagato alla parte posteriore dell’auto in sosta, che è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Per tutta la durata delle operazioni di spegnimento, il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti, con inevitabili disagi per automobilisti e passanti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non risultano feriti.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i presenti, ma il pronto intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori.