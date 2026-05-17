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Auto in fiamme, paura sul Romito

Cronaca

17 Maggio 2026

Auto in fiamme, paura sul Romito

Livorno 17 maggio 2026 Auto in fiamme, paura sul Romito

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo il Romito, all’altezza della Cala del Leone, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco mentre stava percorrendo la strada costiera in direzione sud, verso Quercianella.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16.10 di domenica 17 maggio. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe notato del fumo uscire dal cofano del veicolo mentre era in marcia. Resosi conto del problema, l’uomo avrebbe immediatamente accostato l’auto al margine della carreggiata per verificare la situazione.

Una volta sceso dal mezzo, però, si sarebbe trovato di fronte a un rapido peggioramento delle condizioni del veicolo. In pochi istanti, infatti, le fiamme hanno completamente avvolto la vettura, costringendo il conducente ad allontanarsi velocemente per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della circolazione lungo il tratto interessato.

Poco dopo è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di via Campania, che ha provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Non risultano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo del veicolo.