25 Gennaio 2026

Auto in sosta, finestrino aperto e carabina “in vista”, denunciato un 68enne

Rosignano Marittimo (Livorno) 25 gennaio 2026

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un uomo di 68 anni per violazione delle norme sulla corretta detenzione delle armi.

I Carabinieri, nel corso di un servizio di pattuglia, nel transitare in una zona campestre del comune di Rosignano Marittimo spesso frequentata da cacciatori, hanno proceduto al controllo d’iniziativa di un veicolo lasciato in sosta a bordo di una strada provinciale e hanno notato che all’interno dell’abitacolo vi era una carabina semiautomatica nonché il finestrino dell’auto che era stato lasciato parzialmente aperto, lasciando l’arma facilmente accessibile. Pertanto condotti tutti gli approfondimenti su la dinamica hanno identificato e rintracciato il proprietario dell’arma, al quale è stato contestato l’illecito penale in materia di omessa custodia di armi e proceduto all’immediato sequestro della carabina. L’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di omessa custodia di armi. I controlli di settore dei Carabinieri in provincia di Livorno proseguiranno per vigilare sulla corretta tenuta delle armi. L’occasione è propizia per ribadire l’importanza sulla corretta tenuta delle armi e sulle comunicazioni obbligatorie in caso di spostamento, acquisto e vendita anche se riconducibili alla stessa persona.

