26 Febbraio 2023

Auto ribaltata in via Calzabigi: conducenti positivi all’alcoltest, una denuncia e patenti ritirate

Livorno 26 febbraio 2023

Intorno alle 4:30 della notte tra il 24 e il 25 febbraio si è verificato un incidente all’incrocio tra via delle Grazie e via Calzabigi

Il sinostro stradale ha coinvolto due auto con alcuni giovani a bordo. A seguito dello scontro, una delle vetture è stata ribaltata.

Sul posto i soccorritori della Svs con un medico a bordo e i vigili del fuoco.

Fortunatamente, tutti gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze, sebbene una ragazza sia stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti.

Ad effettuare i rilievi del sinistro i carabinieri che hanno riscontrato un tasso alcolemico oltre il limite a entrambi i conducenti coinvolti

I Carabinieri hanno accertato che entrambi i conducenti si erano messi alla guida dopo aver abusato di alcol:

uno dei due, avendo un tasso alcolemico di 1,2 mg/l, è stato denunciato in stato di libertà, mentre per l’altro è stato sanzionato amministrativamente con una multa di oltre 500 euro.

Per entrambi comunque patente sospesa e veicoli sottoposti a fermo.

