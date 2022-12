Home

12 Dicembre 2022

Auto ribaltata su un fianco in via dell’Artigianato, due persone in ospedale

Livorno 12 dicembre 2022 – Auto ribaltata su un fianco in via dell’Artigianato due persone in ospedale

Poco prima delle 12 di questa mattina a seguito di un sinistro stradale tra un furgone e un’auto, sono rimasti feriti un uomo ed una donna (entrambi 62enni)

A seguito dell’urto l’auto si è ribaltata su un fianco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le due persone dal mezzo

Fortunatamente le due persone ferite non hanno riportato grossi traumi e sono state trasportate in ospedale in codice giallo

Sul posto le ambulanze della Misericordia di Montenero e dell’SVS e la polizia municipale per i rilievi di rito

