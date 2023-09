Home

Politica

Auto rimosse a Limoncino e custodite su un terreno di un privato, per Potere al Popolo: “Un gesto gravissimo”

Politica

5 Settembre 2023

Auto rimosse a Limoncino e custodite su un terreno di un privato, per Potere al Popolo: “Un gesto gravissimo”

Livorno 5 settembre 2023

Ancora una volta Limoncino torna alla ribalta della cronaca e torna a farlo per il divieto di sosta lungo la strada privata che porta fino alla discarica. Per molti dei residenti il cartello di divieto di sosta sarebbe abusivo e privo di autorizzazioni mentre per l’altra parte di proprietari il cartello sarebbe valido.

Già in passato ci sono verificati “scontri” sul cartello di divieto e sulla sua validità; oggi però da quanto riporta Potere al Popolo Livorno, con tanto di documentazione fotografica, sembrerebbe che alcune auto parcheggiate sulla strada privata siano state portate via e custodite in un parcheggio privato. Il fatto sarebbe segnalato e spiegato con un cartello posizionato sotto il segnale stradale di divieto (foto fornita da PaP)

A questa azione, Potere al Popolo Livorno, da sempre sostenitore dei comitati contro la discarica, interviene col seguente comunicato:

“Un altro gravissimo gesto “intimidatorio e prepotente” si è verificato nella mattinata di oggi in via del Limoncino

Stamattina i residenti hanno scoperto che le macchine che avevano posizionato tranquillamente lungo la via, erano state spostate in modo unidirezionale in un parcheggio privato senza che i proprietari sapessero nulla (forse con un carroattrezzi)”.

“con le macchine, secondo un cartello “appiccicato” sulla strada, spostate nella proprietà della società” “alla quale ci si sarebbe dovuti rivolgere per averle indietro.

Inutile dire che ci troviamo davanti all’ennesimo capitolo di una storia di vicissitudini ormai decennale che sussume dentro di sé tutte le contraddizioni della gestione del nostro territorio.

Mai più eco mostri ed opere devastanti calate dall’alto con violenza nella nostra Livorno e nel meraviglioso Parco delle colline livornesi.

Invitiamo l’intera cittadinanza a popolare il presidio indetto dal comitato anti discarica contro queste angherie!”

Potere al Popolo Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin