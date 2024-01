Home

Livorno 11 gennaio 2024 – Auto rubata, stato di ebrezza e incidente, denunciato extracomunitario senza fissa dimora

I carabinieri della Stazione di Donoratico hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. di Livorno, poiché gravemente indiziato di ricettazione, un 40enne di origini georgiane, in Italia senza fissa dimora.

I militari stavano indagando su un furto di auto avvenuto pochi giorni fa all’interno di un’officina di riparazioni operante nel loro territorio dalla quale erano stati asportati due veicoli. L’accelerazione alle indagini si è registrata quando la polizia municipale di Livorno ed i carabinieri sono intervenuti a Quercianella per un sinistro stradale causato da un extracomunitario in stato di ebbrezza alcolica che si trovava alla guida di un’utilitaria, quest’ultima risultata oggetto del furto presso l’officina.

Non essendo stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione sul possesso del veicolo, i carabinieri lo hanno recuperato e sottoposto a sequestro ed hanno denunciato in stato di libertà il 40enne per ricettazione.

