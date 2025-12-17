Home

Auto si ribalta sul Romito: decisivo il pronto intervento di quattro paracadutisti della Folgore

17 Dicembre 2025

Livorno 17 dicembre 2025

Un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 12, lungo la strada statale Aurelia, nel tratto del Romito, ha richiesto un intervento rapido e coordinato per prestare soccorso a un automobilista rimasto coinvolto nel ribaltamento della propria vettura.

Per cause in corso di accertamento, un’auto ha perso il controllo mentre procedeva in direzione nord, ribaltandosi su un fianco e arrestando la propria corsa contro la parete rocciosa che costeggia la carreggiata. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se non fosse stato per il tempestivo intervento di quattro paracadutisti della Folgore in transito a bordo di un mezzo di servizio.

I militari hanno immediatamente accostato, messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall’incidente e, con prontezza, hanno riportato il veicolo sulle quattro ruote, rendendo possibile l’accesso all’abitacolo e il soccorso al conducente. Tra di loro era presente personale qualificato nel primo soccorso, che ha subito verificato le condizioni dell’automobilista e provveduto ad allertare i soccorsi sanitari.

Sul posto sono quindi intervenuti i mezzi di emergenza, insieme alla Polizia Municipale, per l’assistenza al ferito e per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’episodio mette in evidenza ancora una volta il valore della prontezza operativa e del senso civico del personale delle Forze Armate, il cui intervento, anche al di fuori dei compiti istituzionali, può risultare determinante per la tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone.