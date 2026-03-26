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Cronaca

Auto si ribalta all’Ardenza: ferito un 20enne

Cronaca

26 Marzo 2026

Auto si ribalta all’Ardenza: ferito un 20enne

Livorno 26 marzo 2026 Auto si ribalta all’Ardenza: ferito un 20enne

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Livorno, dove un’auto si è ribaltata in via del Felciaio, a pochi passi dalla nota Baracchina Rossa. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di giovedì 26 marzo.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo condotto da un giovane di circa 20 anni avrebbe urtato una vettura in sosta, finendo poi per capovolgersi sulla carreggiata. L’impatto ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero insieme al personale sanitario del 118. Il giovane alla guida è stato soccorso e stabilizzato sul posto, per poi essere trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Non risultano coinvolte altre persone nell’incidente. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.