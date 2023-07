Home

Cronaca

Auto si ribalta in via di Levante, ferito 20enne di Stagno

Cronaca

5 Luglio 2023

Auto si ribalta in via di Levante, ferito 20enne di Stagno

Livorno 5 luglio 2023 – Auto si ribalta in via di Levante, ferito 20enne di Stagno

Incidente stradale a Livorno, auto si ribalta nella notte, conducente ferito

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Livorno, in via di Levante al cavalcavia. Un’auto si è ribaltata per cause ancora da accertare e il conducente è stato trovato fuori dall’abitacolo, seduto, cosciente, ma con traumi agli arti superiori e inferiori.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Livorno e la polizia municipale per i rilievi del caso.

Il ferito, un uomo di 20 anni residente a Stagno, è stato trasportato al pronto soccorso di Livorno in codice rosso per la gravità della dinamica. Le sue condizioni sono in via di accertamento.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin