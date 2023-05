Home

21 Maggio 2023

Auto si ribalta nella notte in via Goito. Le auto distrutte dei residenti (Foto)

Livorno 21 maggio 2023 – Auto si ribalta nella notte in via Goito

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno nella nottata intorno alle 4 in via Goito a Livorno a seguito di un incidente stradale

Una vettura, per cause da accertare, percorrendo via Goito si è scontrata con altri mezzi in sosta finendo per ribaltarsi

Il conducente conducente non ha riportato traumi visto che non è stato necessario l’intervento del 118

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza l’area del sinistro stradale

