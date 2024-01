Home

Auto si ribalta su un fianco in via delle Sedie

14 Gennaio 2024

Nella notte di domenica 14 gennaio, si è verificato un sinistro stradale intorno alle 00.30 a pochi passi da via Marradi, più precisamente in via delle Sedie

Un conducente di 23 anni, residente a Livorno, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria auto, che si è rovesciata su un fianco. A bordo con il guidatore anche un amico.

Per fortuna, entrambi i giovani sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo e hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza della Svs di Ardenza.

Dopo una visita medica sul posto, i due giovani hanno scelto di non essere trasportati in ospedale.

