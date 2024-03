Auto si ribalta sul Romito

Home

9 Marzo 2024

Il traffico lungo il Romito è stato paralizzato dalle 13 di oggi, sabato 9 marzo, a causa di un incidente che ha visto un’auto ribaltata occupare l’intera carreggiata in direzione Antignano. L’incidente si è verificato all’altezza delle Vaschette, creando notevoli disagi alla circolazione.

Fortunatamente, a seguito dell’incidente, non risultano esserci feriti. La persona alla guida dell’auto è riuscita ad uscire autonomamente dall’abitacolo. Tuttavia, l’impatto ha causato un intenso rallentamento del traffico, con code lungo la strada.

Per risolvere la situazione e ripristinare il flusso veicolare, è intervenuta sul posto la Polizia Municipale. Gli agenti sono stati impegnati nella rimozione dell’auto ribaltata, al fine di consentire il libero passaggio in entrambi i sensi di marcia.

La presenza delle forze dell’ordine ha contribuito a gestire la situazione in maniera efficiente, ma il traffico rimane comunque congestionato. Si consiglia pertanto agli automobilisti di prendere percorsi alternativi, qualora possibile, al fine di evitare ulteriori ritardi e disagi.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente o sulle cause che lo hanno provocato. Tuttavia, l’evento sottolinea l’importanza di guidare con prudenza e attenzione, specialmente su strade trafficate come il Romito, per prevenire situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri utenti della strada.

