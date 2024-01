Home

Cronaca

Cronaca

8 Gennaio 2024

Livorno, 8 gennaio 2024 – Auto si ribalta sul viale di Antignano

Intorno alle 17.50, i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un incidente stradale sul viale di Antignano, all’altezza dell’hotel Huniversal a Livorno. Le circostanze che hanno provocato il ribaltamento su un fianco dell’auto sono attualmente in fase di accertamento. Fortunatamente, il conducente non sembra aver riportato lesioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale del 118 e la polizia municipale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’evento.

