12 Febbraio 2025

Auto si Ribalta sulla A12 tra Livorno e Collesalvetti: 35enne in Ospedale

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 00:23, un incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A12, nel tratto tra Livorno e Collesalvetti. Una Peugeot 206 si è ribaltata, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Livorno per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza.

Il conducente del veicolo, un uomo di 35 anni, è stato soccorso dai volontari della SVS e dall’auto medica giunta tempestivamente sul posto. Dopo le prime cure, il 35enne è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia, incaricata dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo, ma non si esclude l’ipotesi di una perdita di controllo da parte del conducente.