24 Febbraio 2024

Auto si ribaltata in Variante Aurelia

Livorno 24 febbraio 2024 – Incidente in Variante Aurelia direzione sud prima dell’uscita di Livorno Centro. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo per poi ribaltarsi. Nel sinistro stradale non sono coinvolti altri mezzi.

Sul posto la polizia municipale e i volontari della Misericordia di Antignano

