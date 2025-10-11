Home

Eventi

Auto storiche, domani il trofeo Miramare

Eventi

11 Ottobre 2025

Auto storiche, domani il trofeo Miramare

Livorno 11 ottobre 2025 Auto storiche, domani il trofeo Miramare

Domenica 12 ottobre torna il Trofeo Miramare, giunto alla 15ª edizione, con il 4° Memorial Roberto Volpi, evento che celebra la passione per le auto d’epoca e rende omaggio alla memoria di Roberto Volpi, pilota e imprenditore di grande carisma, figura storica del rally e promotore delle gare di regolarità.

Roberto Volpi, originario di Livorno, ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle competizioni motoristiche. Dopo aver iniziato la sua carriera nelle cronoscalate con un’Abarth 1000, ha partecipato a rally prestigiosi come il Rally dei Fiori, il Rally dell’Isola d’Elba, la Coppa Liburna, il Vallechiara e il Rally di Casciana Terme, guidando vetture leggendarie tra cui la Lancia Stratos Gruppo 4 e la Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF.

Fondatore del celebre Camping Miramare e gestore di una concessionaria Lancia, Volpi ha promosso con passione la cultura delle auto storiche e della regolarità, dando vita al Trofeo Miramare, diventato Memorial dopo la sua scomparsa nel 2020.

Questa edizione prevede 36 prove cronometrate, gestite tramite cronometraggio FICR con pubblicazione istantanea dei tempi di gara, oltre a un controllo a timbro.

La partenza e l’arrivo saranno al Camping Miramare di Livorno, con sosta merenda presso l’Agrèste e pranzo al ristorante Belvedere di Michela Loreti.



Tra gli sponsor: Miramare Camping Village, Banca di Lucca e del Tirreno – sede di Livorno, Deytron gruppo Pasqui,, Mail Boxes Etc Pisa.

Le coppe saranno offerte da Guidi Premiazioni, mentre le emozioni fotografiche saranno immortalate da Andrea Dani, celebre fotografo livornese noto per le sue immagini capaci di catturare la passione e l’intensità dei momenti più suggestivi.

Il percorso, completamente rinnovato e tecnico, attraverserà le suggestive colline livornesi, offrendo ai partecipanti una sfida avvincente e panorami mozzafiato.

Il Trofeo Miramare resta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche, celebrando insieme la bellezza dei veicoli d’epoca e il ricordo di Roberto Volpi, attraverso una giornata di sport, amicizia e emozioni indimenticabili.

Per tutti quelli che vogliono vedere la partenza della gara vi aspettiamo dalle 8:30 al Camping Miramare via del Littorale 220. Partenza prevista per le ore 9:30.

Auto storiche, domani il trofeo Miramare