Auto urta bisarca e si ribalta: intervento di vigili del fuoco e carabinieri (Foto)

7 Marzo 2025

Livorno 7 marzo 2025 Auto urta bisarca e si ribalta: intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Questa mattina, intorno alle 07:00, un incidente ha coinvolto un’auto e una bisarca su via Emilia, tra l’incrocio dell’Arnaccio e Vicarello. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe tamponato il mezzo pesante, carico di automobili, colpendo la parte posteriore dell’ultima auto trasportata. L’impatto ha poi causato il ribaltamento dell’auto sulla corsia opposta, fermandosi sul lato monte della strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri per effettuare i rilievi e accertare la dinamica esatta dell’incidente. Al momento, non si hanno informazioni su eventuali feriti.