Autobus 25 aprile e 1 maggio: Previste riduzioni dei collegamenti urbani ed extraurbani a Livorno, Pisa, Lucca e Massa – Carrara

20 Aprile 2023

Livorno 20 aprile 2023 – Autobus 25 aprile e 1 maggio: Previste riduzioni dei collegamenti urbani ed extraurbani a Livorno, Pisa, Lucca e Massa – Carrara

Modifiche del servizio per il 25 aprile e 1° maggio

Per la Festa della Liberazione i bus circoleranno con frequenza festiva

Per la Festa dei Lavoratori il servizio sarà pressoché sospeso

LUCCA, 20 Aprile 2023 – Si informa che per le prossime festività legate al 25 aprile e 1° maggio il servizio di Autolinee Toscane subirà alcune variazioni. Nei bacini di LIVORNO, PISA, LUCCA E MASSA – CARRARA, sia per il servizio urbano che extraurbano, il 25 aprile il servizio sarà presente con la frequenza dei giorni festivi, mentre il 1° maggio il servizio sarà sospeso o parzialmente sospeso. Nel dettaglio:

PROVINCIA DI LIVORNO:

Martedì 25 aprile: sarà in vigore il servizio “orario festivo”.

Lunedì 1° Maggio: a Livorno; Cecina e Rosignano servizio sospeso; Piombino servizio festivo ridotto.

Funicolare per il Santuario di Montenero nel giorno 1° Maggio 2023, effettuerà il seguente orario: 8:30 -13:30 / 16:00 – 19:30.

PROVINCIA DI PISA:

Martedì 25 aprile: viene effettuato il servizio festivo invernale con intensificazione della linea litoranea 010.;

Lunedì 1° Maggio: per l’area pisana servizio festivo invernale ridotto, per l’area Valdera festivo invernale, per l’area della Valdicecina servizio extraurbano festivo invernale e nessun servizio per l’Urbano di Volterra.

PROVINCIA DI LUCCA:

Martedì 25 aprile 2023: servizio festivo.

lunedì 1° maggio: servizio sospeso.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA:

Martedì 25 aprile: servizio “orario festivo”, il servizio sarà rafforzato da Carrara a Marina di Carrara per servire la Fiera di San Marco ad Avenza, in particolare la Linea 52 effettuerà i seguenti orari:

Partenza da Carrara 9.30 /10.30 /15.00 /16.00 /17.00

Arrivo a Marina di Carrara 9.56 /10.56 /15.26 /16.26 /17.26

Partenza da Marina di Carrara 10.00 /11.00 /15.30 /16.30 /17.30

Arrivo a Carrara 10.26 /11.26 /15.56 /16.56 /17.56

Lunedì 1° maggio: servizio sospeso.

Autolinee Toscane consiglia ai passeggeri di verificare con anticipo gli orari e i servizi in vigore in questi giorni di festività, consultando il sito at-bus.it.

