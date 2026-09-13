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Cronaca

Abbonamenti autobus a rate con AT

Cronaca

13 Settembre 2026

Abbonamenti autobus a rate con AT

Livorno 13 settembre 2026

Più viaggi, meno spendi. Rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile e vicino alle esigenze delle persone. Con questo obiettivo at – autolinee toscane ha siglato una partnership con Scalapay, piattaforma leader del Buy Now, Pay Later nel Sud Europa, introducendo la formula Buy Now Pay Later che consente di rateizzare il costo degli abbonamenti senza costi aggiuntivi.

Grazie a questa nuova modalità di pagamento, studenti, famiglie, lavoratori e pendolari potranno suddividere l’importo degli abbonamenti, compresi quelli annuali, in 3 o 4 rate, rendendo più semplice e sostenibile la gestione della spesa per la mobilità. Il servizio è disponibile attraverso i canali digitali di at – autolinee toscane.

L’iniziativa si inserisce in un contesto economico caratterizzato da una crescente attenzione ai bilanci familiari. Secondo le stime diffuse dal Codacons, il ritorno a scuola può comportare per le famiglie una spesa fino a 1.300 euro per l’anno scolastico 2026/2027. A questi costi si aggiungono gli aumenti che incidono sugli spostamenti quotidiani, con rincari del carburante che pesano sui budget di lavoratori e pendolari.

«In questo scenario economico – dice Franco Middei, Amministratore Delegato di at – caratterizzato dall’aumento del costo della vita e dalla necessità di una gestione sempre più attenta delle spese familiari, at – autolinee toscane conferma il proprio impegno nel rendere il trasporto pubblico una scelta accessibile, conveniente e sostenibile. La possibilità di rateizzare l’acquisto degli abbonamenti rappresenta uno strumento concreto a supporto di studenti, famiglie e lavoratori, favorendo l’utilizzo del mezzo pubblico e contribuendo a una mobilità sempre più inclusiva e orientata alle esigenze delle persone».

«In un momento storico in cui il carovita e l’aumento dei costi delle bollette e del carburante gravano pesantemente sui bilanci familiari – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani – la Toscana si è attivata per sollecitare da parte dei suoi partner soluzioni inedite e forme di sostegno concrete. Per la prima volta sul nostro territorio, grazie alla partnership tra autolinee toscane e Scalapay, introduciamo la rateizzazione per gli abbonamenti del trasporto pubblico e siamo certi che sarà una misura apprezzata dalle molte famiglie. Ringrazio at per la collaborazione».

«Si tratta – ha aggiunto l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – di una misura innovativa, mai sperimentata prima, che permette a famiglie, studenti e lavoratori di dilazionare una spesa importante in 3 o 4 rate. Vogliamo che la mobilità sostenibile sia un diritto accessibile a tutti, alleggerendo la spesa mensile dei cittadini e offrendo un supporto reale a chi si trova in difficoltà economica».

Ogni anno la rete di at – autolinee toscane registra oltre 185 milioni di viaggi e conta più di 750 mila abbonamenti sottoscritti, numeri che testimoniano il ruolo centrale del trasporto pubblico nella vita quotidiana di studenti, lavoratori e pensionati in tutta la Toscana. Scegliere l’autobus significa poter contare su una soluzione efficiente e sostenibile per gli spostamenti, riducendo lo stress legato alla guida e alla ricerca del parcheggio e contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e della vivibilità dei centri urbani.

La nuova campagna di comunicazione dedicata agli abbonamenti valorizza proprio i benefici concreti derivanti dall’utilizzo quotidiano del trasporto pubblico: convenienza economica, sostenibilità ambientale, sicurezza e qualità della vita. Una narrazione sintetizzata dai claim: “Meno stress da parcheggio, più relax in viaggio”, “Meno smog da inalare, più aria da respirare”, “Meno rischi alla guida, più punti sulla patente” e “Meno spese tutte in una volta, più rate comode con Scalapay”.

Su tutti i materiali della campagna è presente un QR code che consente di accedere direttamente alle informazioni sugli abbonamenti e alle modalità di acquisto. La campagna è diffusa sull’intero territorio regionale attraverso una pianificazione multicanale che coinvolge radio, televisioni, cinema, affissioni e canali digitali, con l’obiettivo di promuovere in modo capillare i vantaggi dell’abbonamento e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale come scelta sostenibile, conveniente e responsabile.