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Cronaca

Autobus, annunciato sciopero Usb di 24 ore

Cronaca

14 Maggio 2026

Autobus, annunciato sciopero Usb di 24 ore

Livorno 14 maggio 2026 Autobus, annunciato sciopero Usb di 24 ore

at- autolinee toscane informa che è pervenuta adesione da parte di USB Lavoro Privato per le Province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da USB, di 24 h per il giorno 18 maggio 2026.

Il servizio bus del trasporto pubblico locale su gomma sarà garantito in due fasce orarie:

tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

Le rivendicazioni riguardano:

la situazione mondiale conseguenza diretta delle politiche di aggressione di Stati sovrani in violazione del diritto internazionale messe in atto da USA e Israele;

la rinnovata aggressività nei confronti di ogni iniziativa di pace intesa a fermare le politiche di guerra, il genocidio del popolo palestinese, l’aggressione al Libano che ha già comportato il blocco illegale della Global Sumud Flotilla con il fermo illegale delle imbarcazioni dirette a Gaza

il continuo lancio di minacce di invasione nei confronti di Paesi sovrani da parte degli Stati Uniti come il Venezuela e Cuba;

i pesanti effetti delle guerre in atto sui prezzi dei beni energetici e l’avvio di una nuova ondata inflazionistica destinata ad abbattersi su lavoratori, pensionati, studenti e cittadini;

l’indisponibilità del Governo italiano ad operare sugli enormi utili delle società energetiche e del sistema bancario per riequilibrare il peso della crisi che si abbatte su cittadini e famiglie.

Le modalità di attuazione uniche su tutto il territorio regionale risultano le seguenti:

Personale viaggiante

dall’inizio servizio alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore 12.29, dalle ore 14.30 a termine servizio.

Personale impiegatizio ed operai

Intero turno di lavoro.

Per quanto riguarda la percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 24 h a cui aderì USB il giorno 28.11.2025, essa era stata del 21,74%.