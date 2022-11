Home

Cronaca

Autobus, AT: proclamato sciopero di 4 ore dal sindacato USB

Cronaca

5 Novembre 2022

Autobus, AT: proclamato sciopero di 4 ore dal sindacato USB

Sciopero di 4 ore il prossimo 11 novembre 2022

Mobilitazione proclamata dal sindacato USB Lavoro Privato per il personale viaggiante dalle 17,30 alle 21,30 e per impiegati e addetti alla manutenzione 4 ore a fine turno

Livorno, 05 novembre 2022

Autolinee Toscane informa che è stato proclamato uno sciopero da parte di USB Lavoro Privato per uno stato di agitazione aziendale di 4 h per il giorno 11 novembre 2022 per il solo bacino di Livorno. Lo sciopero è stato confermato dalla Commissione di Garanzia.

Si tratta di uno sciopero nazionale con rivendicazioni che possono essere trovate nel dettaglio delle motivazioni, ma che in sintesi riguardano:

-la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili

-blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali;

-il superamento dei penalizzanti salar i d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neoassunti;

-la necessità di modifica re l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato

-la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

-il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato;

-il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

-una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria

Le modalità di attuazione dello sciopero saranno le seguenti:

Personale viaggiante

Bacino di Livorno, Isola d’ Elba e Funicolare Montenero dalle ore 17,30 alle ore 21,30 per il personale viaggiante;

Personale di manutenzione ed impiegatizio

4 ore a fine turno

Per quanto riguarda la percentuale di adesione precedente, prendendo riferimento l’azione di sciopero di 4h indetta dalla medesima sigla sindacale per il solo bacino di Piombino, si ricorda che fu del 14,29%.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin