Autobus bloccati al cimitero dei Lupi per auto in sosta selvaggia, AT pronta valute denunce per interruzione di pubblico servizio

21 Gennaio 2025

Bus bloccati da auto in sosta selvaggia

È accaduto sabato 18 gennaio 2025 nell’area dei Cimiteri Comunali. Solo dopo l’intervento della Polizia Municipale il servizio di tpl è potuto riprendere

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari delle automobili che sabato 18 gennaio 2025 hanno bloccato il transito dei bus impedendo il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico.

I fatti si sono verificati a Livorno sabato scorso nell’area nei pressi dei Cimiteri Comunali dei “Lupi” attorno alle ore 10:30, dove numerose auto parcheggiate in divieto di sosta (si vedano foto) hanno impedito ai bus del tpl di transitare e svolgere il proprio servizio.

La situazione è tornata lentamente alla normalità solo dopo l’arrivo della Polizia Municipale del Comune di Livorno, ma le linee urbane 4, 8R e 9, che erano rimaste ferme, hanno accumulato forti ritardi compromettendo così la normale regolarità del servizio tpl.