Home

Cronaca

Autobus bloccato da un 46enne senza mascherina, multato per ubriachezza e denunciato per possesso di droga e coltelli

Cronaca

21 Maggio 2021

Autobus bloccato da un 46enne senza mascherina, multato per ubriachezza e denunciato per possesso di droga e coltelli

Livorno 21 maggio 2021

Corsa autobus bloccata, interviene la polizia.

Intorno alle 19.30 di ieri, un autobus di linea ha interrotto il suo sevizio a causa di un uomo di 46 anni

L’uomo in stato di alterazione dovuto all’alcol è salito a bordo del mezzo pubblico alla fermata in via del Mare senza mascherina.

Come risposta all’autista che lo aveva invitato ad usare la protezione individuale, l’uomo si sarebbe piazzato di fronte al mezzo impedendone la partena

Chiamati dall’autista, sul posto sono giunti gli agenti della polizia che sono riusciti a far ripartire l’autobus.

Gli agenti di polizia hanno poi proceduto alla perquisizione personale del 46enne al termine della quale sono state trovate delle dosi di hashish e due coltelli di piccole dimensioni

Il 46enne è stato multato per ubriachezza e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di oggetti atti ad offendere

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin