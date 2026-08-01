Autobus, da oggi biglietto a 2 euro. Nuove tariffe, cosa cambia e cosa no
Livorno 1 luglio 2026
at – autolinee toscane informa che dal 1° di agosto sono in vigore le nuove tariffe dei titoli di viaggio.
Restano invariati gli abbonamenti annuali, i trimestrali, gli annuali studenti e 10 mesi studenti, gli integrativi abbonati extraurbani, tutti i titoli ISEE e LR 100.
Le nuove tariffe di biglietti singoli, biglietti SMS, carnet 4 corse extraurbano, urbano 10 viaggi, abbonamenti settimanali e mensili ordinari, urbano extraurbano ed extraurbano veloce, le potete trovare al link: at-bus.it/it/tariffe
Il biglietto ordinario urbano capoluogo passa da 1,70€ a 2€.
Il biglietto ordinario urbano maggiore passa da 1,30€ a 1,50€.
I titoli di viaggio acquistati fino al 31 luglio, sia cartacei che digitali, possono essere utilizzati fino al 31 gennaio 2027.
Gli abbonamenti già acquistati sono validi fino a naturale scadenza.
Tutte le informazioni e le nuove tariffe le potete trovare al link: at-bus.it/it/tariffe
Nella app, grazie al travel planner, inserisci la tua destinazione, ottieni la tariffa e acquisti il titolo richiesto