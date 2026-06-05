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Autobus di linea a fuoco a Collesalvetti, viabilità interrotta

Collesalvetti

5 Giugno 2026

Autobus di linea a fuoco a Collesalvetti, viabilità interrotta

Autobus di linea a fuoco a Collesalvetti, viabilità interrotta

COLLESALVETTI, 5 giugno 2026

Disagi alla circolazione nel centro di Collesalvetti a causa dell’incendio di un autobus di linea avvenuto nella giornata di oggi. A renderlo noto è stato il Comune di Collesalvetti attraverso un avviso rivolto alla cittadinanza.

A seguito dell’episodio, la viabilità è stata temporaneamente interrotta nel tratto di via Roma compreso tra via del Vione e via Picchi, per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli interventi dei soccorsi.

L’amministrazione comunale ha invitato automobilisti e residenti a evitare la zona interessata e a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.

Nonostante l’emergenza, la scuola secondaria di primo grado è rimasta regolarmente aperta. L’accesso all’istituto è stato garantito esclusivamente a piedi attraverso il passaggio di via Guido Rossa, come comunicato dal Comune.

Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause che hanno provocato l’incendio del mezzo né sull’eventuale coinvolgimento di persone. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili dalle autorità competenti