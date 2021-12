Autobus e Green Pass, “Controlli insufficienti?”. Montenero-stazione non si è visto nessuno

Home

7 Dicembre 2021

Livorno 7 dicembre 2021

Obbligo di green pass sui mezzi pubblici, ecco quello che abbiamo riscontrato ieri mattina sugli autobus e alle fermate

Per dovere di cronaca dobbiamo ricordare che i controlli delle forze dell’ordine alle fermate degli autobus sono a campione, e sono state eseguite. Sugli autobus il controllo del green pass era affidato ai controllori ed è stato effettuato.

Questa mattina abbiamo preso l’autobus a Montenero e siamo arrivati alla stazione. Quando siamo saliti a bordo nessuno ci ha controllato. Ci siamo messi a sedere e abbiamo viaggiato. Le persone sono salite alle fermate senza nessun controllo a bordo del mezzo e nessuna traccia delle forze dell’ordine alle fermate.

Abbiamo monitorato diverse fermate tra viale della Libertà e piazza della Repubblica; abbiamo visto salire le persone su una ventina di autobus e nessuno a chiesto niente a chi saliva a bordo. Nessuna traccia di forze dell’ordine alle fermate

Alcuni autobus erano pieni e non si sa se di passeggeri tutti in regola con la legge o con a bordo dei “furbetti”. In un paio di autobus seduti in fondo dei giovani con la mascherina abbassata che chiacchieravano indisturbati come se per loro gli obblighi non fossero validi

Controllare tutto è impossibile, noi con questo articolo non vogliamo dare colpe alle forze dell’ordine o all’azienda di trasporto che hanno fatto il loro dovere, ma vogliamo porre l’attenzione su un obbligo che fa acqua da tutte le parti e che imposto per evitare l’allargamento dei contagi, in realtà, realizzato così, non serve a molto

Come al solito in Italia prima si fanno le leggi poi magari si corre ai rimedi.

Se lo Stato voleva veramente tutelare le persone avrebbe dovuto prima organizzarsi distribuendo lettori automatici di green pass sui mezzi pubblici con barriera che si aprono solo in caso di lettura positiva (tipo tornelli per entrare allo stadio, tanto per intendersi), oppure applicare soluzioni alternative efficaci

Il risultato di questa prima mattina di obbligo di green pass è paragonabile una comune giornata come le altre pre super green pass, con controlli a campione che noi non abbiamo visto ma che ci sono stati e che naturalmente non sono sufficenti.

