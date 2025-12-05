Autobus e studenti, AT varia orari corse a Livorno e provincia
LIVORNO, 05 DICEMBRE 2025 Autobus e studenti, AT varia orari corse a Livorno e provincia
at- autolinee toscane informa che, a seguito della interlocuzione fra at e le istituzioni interessate, dal 9 dicembre 2025 verranno attivate modifiche al servizio bus del bacino di Livorno per agevolare gli studenti sia per quanto riguarda i collegamenti per/da istituti superiori Piombino sia per i collegamenti fra le frazioni collinari e gli Istituti di Rosignano e Cecina.
Nel dettaglio:
SERVIZI EXTRAURBANI
area Piombino (si veda avviso https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/variazioni-orarie-val-cornia-dal-912) :
Linea 002 ritorno
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da V. L. da Vinci a Banditelle POSTICIPA orario partenza dalle 13:35 alle 13:45 (per consentire uscita in orario alle 13:50)
Linea 002 andata
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Campiglia Ospedale a Campiglia Stazione ANTICIPA orario partenza dalle 06:15 alle 6:13 (per migliorare intermodalità)
Linea 002 ritorno
- Corsa (validità: Invernale Feriale) da Campiglia Stazione a Campiglia Ospedale POSTICIPA orario partenza dalle 14:25 alle 14:26 (per consentire coincidenza con linea 200)
Linea 003 ritorno
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Campiglia Stazione a Suvereto POSTICIPA orario partenza dalle 14:05 alle 14:11 (per mantenere le coincidenze in essere)
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Suvereto a Monterotondo POSTICIPA orario partenza dalle 14:30 alle 14:35 (per mantenere le coincidenze in essere)
Linea 003 ritorno
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Campiglia Stazione a Suvereto ANTICIPA partenza dalle 15:30 alle 15:15 (per ridurre l’attesa a Campiglia stazione per gli utenti di Suvereto)
Linea 011 ritorno
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Campiglia Stazione a P.zza Caduti del Lavoro POSTICIPA orario partenza dalle 14:05 alle 14:11 (per mantenere le coincidenze)
area Livorno (si veda avviso https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/variazioni-orarie-rosignano-e-cecina-dal-912) :
Linea 109 Andata (direzione Cecina)
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Castelnuovo a P.zza della Libertà 7:10 – 8:04 ANTICIPA partenza di 5 minuti
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Porta a Castiglioncello a Cecina P.zza della Libertà 7:35 – 8:04 ANTICIPA partenza di 5 minuti
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Rosignano M.mo Vignone a Cecina P.zza della Libertà 7:15 – 8:00 ANTICIPA partenza di 9 minuti
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da V. G Rossa 40c a Cecina P.zza della Libertà 7:14 – 7:56 ANTICIPA partenza di 5 minuti
Linea 109 Ritorno (direzione Rosignano)
- Corsa (validità: Scolastica Feriale Escluso sabato) da Cecina P.zza della Libertà a Posta a Castiglioncello 7:10 – 7:35 ANTICIPA partenza di 5 minuti
- Corsa (validità: Scolastica Feriale Escluso sabato) da Cecina P.zza della Libertà a V. Forlì, V. Solvay 6:35 – 7:00 ANTICIPA partenza di 9 minuti
- Corsa (validità: Scolastica Feriale Escluso sabato) da V. Forlì, V. Solvay a Rosignano M.mo Vignone 7:00 – 7:15 ANTICIPA partenza di 9 minuti
- Corsa (validità: Scolastica Feriale Escluso sabato) da Cecina P.zza della Libertà a V. Rossa Deposito AT 6:40 – 7:12 ANTICIPA partenza di 5 minuti
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Cecina P.zza della Libertà a V. Pescine, V. Fermi 7:36 – 8:02 ANTICIPA partenza di 5 minuti
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da V. Pescine 5 Strade a Castelnuovo 14:34 – 14:50 POSTICIPA partenza di 3 minuti (per migliorare la coincidenza con corsa L.109 proveniente dalle scuole di Cecina)
Linea 110 Ritorno (direzione Casagiustri)
- Corsa n. 10110004 ((validità: Scolastica Feriale) da Bibbona Campo Sportivo a Cecina P.zza della Libertà 7:15 – 7:36 ANTICIPA partenza di 5 minuti
In conseguenza delle variazioni sulla linea 109, al fine di mantenere le coincidenze in essere con le linee urbane, modificano l’orario anche le seguenti corse del
Servizio urbano di Rosignano:
Linea 1 Ritorno – Urbano Rosignano
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Rosignano M.mo Vignone a P. Musselburgh 7:27 – 7:57 ANTICIPA partenza di 5 minuti
- Corsa (validità: Invernale Feriale) da Rosignano M.mo Vignone a P. Musselburgh 7:25 – 7:50 ANTICIPA partenza di 3 minuti (per uniformare orario invernale)
Linea 4 Andata – Urbano Rosignano
- Corsa (validità: Invernale Feriale) da Rosignano M.mo Vignone a Gabbro 6:20 – 6:50 ANTICIPA partenza di 5 minuti
Linea 4 Ritorno – Urbano Rosignano
- Corsa (validità: Invernale Feriale) da Gabbro a Rosignano M.mo Vignone 6:50 – 7:24 ANTICIPA partenza di 5 minuti (a Castelnuovo 7:05 ha coincidenza con linea 109, a Vignone ha coincidenza con linea 3 che non modifica orario: utenti attendono 5 minuti)
Linea 6 Andata – Urbano Rosignano
- Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Gabbro a P. Musselburgh 6:57 – 7:50 ANTICIPA partenza di 6 minuti
(a Rosignano Solvay coop 7:30 ha coincidenza con linea 109)
- Corsa (validità: Invernale Vacanziera Feriale) da Gabbro a P. Musselburgh 7:00 – 7:40 ANTICIPA partenza di 5 minuti
Linea 6 Ritorno – Urbano Rosignano
- Corsa (validità: Invernale Feriale) da P.zza Musselburgh a Gabbro 6:15 – 6:55 ANTICIPA partenza di 6 minuti
Autolinee Toscane proseguirà il confronto con le istituzioni scolastiche e territoriali per monitorare l’efficacia degli interventi e valutare ulteriori miglioramenti del servizio a beneficio degli studenti del territorio.