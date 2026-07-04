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Cronaca

Autobus finisce contro una fermata in via dell’Ardenza

Cronaca

4 Luglio 2026

Autobus finisce contro una fermata in via dell’Ardenza

Livorno 4 luglio 2026

Malore alla guida, autobus finisce contro una fermata in via dell’Ardenza

Attimi di apprensione nella serata di venerdì 3 luglio a Livorno, dove un autobus di linea è finito contro una fermata dopo che il conducente avrebbe accusato un malore mentre era al volante.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 in via dell’Ardenza, all’altezza di una ferramenta, mentre il mezzo stava procedendo in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, l’autista si sarebbe sentito male improvvisamente, perdendo il controllo dell’autobus che ha terminato la propria corsa contro la pensilina della fermata.

Scattato l’allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori della Misericordia di Livorno Sud Antignano con un’ambulanza, il personale dell’automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il conducente è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti necessari e verificare le cause del malore.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, dalle prime informazioni disponibili, non risultano coinvolte altre persone. Resta ora da chiarire con esattezza cosa abbia provocato il malore che avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo.

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