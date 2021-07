Home

2 Luglio 2021

Autobus gratis nei fine settimana, si parte da domani

Da domani, sabato 3 luglio, fino al 31 agosto

Bus gratuiti nel fine settimana grazie alla collaborazione tra Comune di Livorno e CTT Nord

Livorno, 2 luglio 2021

Grazie a un accordo tra Comune di Livorno e CTT Nord, da domani, sabato 3 luglio, fino al 31 agosto, scatta un piano di gratuità dei mezzi pubblici così articolato:

Lam BLU gratuita tutte le domeniche (e i festivi) di luglio e agosto 2021;

linee notturne “A” e “B” gratuite il venerdì e il sabato dal 3 luglio al 31 agosto.

L’assessore all’ambiente e alla mobilità Giovanna Cepparello spiega:

“In linea con gli indirizzi strategici delineati nel PUMS, che prevedono misure incentivanti per l’uso del trasporto pubblico locale; l’Amministrazione comunale ha deciso per questa estate di finanziare un piano di gratuità per i fine settimana.

Il venerdì sera e il sabato sera i livornesi potranno usufruire del servizio gratuito sulle linee notturne A e B

La domenica sarà gratuito, per tutta la giornata, il trasporto sulla LAM BLU, che diventerà una sorta di navetta per collegare il centro cittadino al lungomare, rendendo più facile raggiungere gli stabilimenti balneari e le spiagge.

Speriamo con questa misura di rendere i fine settimana al mare o sul lungomare più piacevoli per i nostri concittadini, scaricando il viale Italia e il viale di Antignano dal peso del traffico eccessivo e dai pericoli che ne conseguono.

Con la capienza dell’ottanta per cento riteniamo che il servizio possa costituire una valida alternativa rispetto all’utilizzo dell’auto privata, e regalare lo svago dell’estate senza lo stress del parcheggio o delle file.

Ringrazio i nostri uffici per il lavoro svolto e CTT per la consueta collaborazione”.

