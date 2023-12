Home

7 Dicembre 2023

Autobus, le deviazioni per Colline in Festa

LIVORNO, 07 dicembre 2023 – Autobus, le deviazioni per Colline in Festa

Autolinee Toscane informa che per permettere lo svolgimento della manifestazione Colline in Festa, il giorno 8 dicembre 2023 vi saranno deviazioni in alcune Linee del TPL. Nello specifico:

Linea 4:

Direzione Centro: regolare;

Direzione Salviano: giunta in via Gramsci devia a destra per viale Petrarca, a sinistra per via Torino, sinistra per via degli Etruschi quindi percorso regolare.

Linea 8R:

Direzione Stazione: giunta in via Gramsci devia a destra per viale Petrarca, a sinistra per via Torino, sinistra per via degli Etruschi, via Lorenzini, quindi percorso regolare.

