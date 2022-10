Autobus linea 3 le modifiche nel percorso dal 31 ottobre a fine lavori

Home

30 Ottobre 2022

LIVORNO, 30 OTTOBRE 2022 – Autolinee Toscane informa che a causa della chiusura di Via di Salviano dal 31 ottobre fino a termine lavori vi saranno modifiche nei percorsi de bus della Linea 3.

In particolare:

Direzione Cogorano:

giunta alla rotatoria via di Collinaia/via di Levante svolterà verso via di Levante, per poi prendere via Impastato e da qui proseguire dritto su via L. Conti (dove vi sarà una fermata provvisoria), via di Costanza, via di Salviano. Giunta alla rotatoria di via Haiphong effettuerà inversione di marcia per tornare indietro su via di Salviano, e poi via Costanza, via dei Pelaghi e da qui poi seguirà il percorso regolare.

Direzione La Scopaia:

giunta in via dei Pelaghi devia immediatamente a destra in via Conti (dove vi sarà la fermata provvisoria), per poi proseguire dritto per via Impastato, via di Levante, via di Collinaia, e da qui poi quindi seguirà il percorso regolare.

Autolinee Toscane, altresì, fa presente che dal 31 ottobre 2022, la Linea 3 in direzione Leccia-Scopaia non transiterà più (come accade oggi) da via Costanza, ma proseguirà su via Conti. Mentre la Linea 3 in direzione p.za Grande mantiene la deviazione attuale.

Tale esigenza si è resa necessaria causa intensificazione del traffico su via Conti che ha generato numerose corse soppresse per ritardi accumulati durante la deviazione.

