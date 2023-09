Home

Autobus, modifiche a orari e percorsi a Rosignano e Portoferraio dal 15 settembre 2023

Elba

12 Settembre 2023

Livorno 12 settembre 2023 – Autobus, modifiche a orari e percorsi a Rosignano e Portoferraio dal 15 settembre 2023

Autolinee Toscane informa che dal 15 settembre 2023, in seguito alle richieste pervenute dai dirigenti scolastici di Rosignano e di Portoferraio, in accordo con il Gruppo Tecnico Territoriale, sono state apportate modifiche ad alcune corse extraurbane che interessano gli studenti.

Questo il dettaglio delle modifiche:

Linea 001:

Anticipa le seguenti partenze per Cecina:

· Corsa delle ore 6:55 da Campiglia FS alle ore 6:37

· Corsa delle ore 7:30 da Donoratico (via del Mercato) alle ore 7:10

· Corsa delle ora 7:25 da Donoratico (via del Mercato) alle ore 7:07

Linea 002: Anticipa la partenza delle ore 6:20 da Campiglia Ospedale alle ore 6:15

Linea 006: Anticipa la partenza delle ore 7:00 da Sassetta alle ore 6:42

Linea 102: In seguito alla soppressione della fermata “p.za Libertà Banca”, tutte le corse dirette verso Polo scolastico/ospedale, dovranno effettuare la fermata all’interno del capolinea per poi proseguire per le destinazioni programmate

In seguito alle variazioni di orario dell’istituto Mattei in Rosignano, verranno modificati i seguenti orari:

· Anticipo corsa delle ore 7:42 da Cecina per Rosignano alle ore 7:26

· Anticipo corsa delle ore 7:25 da via Grande per Rosignano Repubblica V strade alle ore 7:10

· Anticipo corsa delle ore 7:25 da via Grande per Rosignano P. le scuole Dante alle ore 7:10

Linea 104: Viene anticipata la corsa delle ore 8:04 da Collesalvetti per Livorno alle ore 7:19

Linea 105: Modifica orario le seguenti corse:

· Anticipo corsa delle ore 6:25 da via Cogorano per Nugola alle ore 6:10

· Anticipo corsa delle ore 6:55 da Nugola per via Cogorano alle ore 6:40

Linea 109: La corsa delle ore 7:36 in partenza da Cecina P.za Libertà giunta a Rosignano ITI prosegue per le scuole Volano in via delle Pescine

· Anticipo corsa delle ore 7:42 per Rosignano alle ore 7:32

· Anticipo corsa delle 14:11 da scuole Volano per Cecina alle ore 14:08

Linea 110: In seguito alla soppressione della fermata “p.za Libertà Banca”, tutte le corse dirette verso California/Piombino, dovranno effettuare la fermata all’interno del capolinea per poi proseguire per le destinazioni programmate.

In seguito alle variazioni di orario dell’istituto Mattei in Rosignano, verranno modificati i seguenti orari:

· Anticipo corsa delle ore 6:48 alle ore 6:33

Linee Portoferraio

Linea 116

Posticipo corse:

· corsa delle ore 13:15 da Portoferraio per Pomonte alle ore 13:20 (2 corse)

· corsa delle ore 14:40 da Pomonte per Colle Palombaia alle ore 14:45

· corsa delle ore 14:55 da Colle Palombaia per Portoferraio alle ore 15:00

· corsa delle ore 14:10 da Pomonte per Portoferraio alle ore 14:15

Linea 117

Posticipo corse:

· corsa delle ore 13:15 da Portoferraio per Capoliveri alle ore 13:20

· corsa delle ore 13:15 da Portoferraio per Cavo alle ore 13:20

· corsa delle ore 13:45 da Capoliveri per Portoferraio alle ore 13:50

· corsa delle ore 14:25 da Cavo per Portoferraio alle ore 14:30

In vista dell’inizio dell’anno scolastico nella provincia di Livorno, Autolinee Toscane ricorda che gli orari delle corse con funzionalità scolastica sono definiti e calibrati, in sede di Gruppo Tecnico Territoriale, con gli orari definitivi delle scuole. Pertanto, finché gli orari delle lezioni scolastiche saranno provvisori, saranno possibili disagi per l’utenza.

Inoltre, nelle prossime settimane di scuola “at” monitorerà i livelli di servizio e raccoglierà eventuali osservazioni e richieste per poi valutare con gli Enti che compongono il Gruppo Tecnico Territoriale (GTT) gli eventuali interventi, se necessari

