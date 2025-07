Home

Autobus notturno gratuito per Antignano in festa

26 Luglio 2025

Livorno 26 luglio 2025

In occasione della festa di quartiere che si terrà ad Antignano domenica 27 luglio, le corse della Linea 21 notturna ampliata da poco fino a quella parte della città saranno gratuite per tutti gli utenti, nell’ambito di un’inziativa richiesta dall’Associazione Vivi Antignano e accolta da Autolinee Toscane e Comune di Livorno.

Il servizio gratuito sarà attivo nella fascia oraria festiva dalle 20:30 alle 02:00, con una frequenza ogni 40 minuti, offrendo così a cittadini e visitatori la possibilità di partecipare agli eventi senza necessità di spostarsi in auto.

L’iniziativa ha un doppio obiettivo: favorire la partecipazione in totale sicurezza alla festa di quartiere – che prevede spettacoli teatrali, danza, mercatini, aree gioco per bambini e soprattutto una serata musicale organizzata dai giovani in piazza Bartolommei – e promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico notturno, recentemente potenziato fino ad Antignano Miramare, creando opportunità per conoscerlo e sperimentarlo