13 Settembre 2024

Livorno 13 settembre 2024 – Autobus, nuove corse per studenti. I nuovi orari a Livorno e provincia

Autolinee Toscane informa che per venire incontro alle esigenze di studenti e scuole, dietro richiesta delle istituzioni locali e a seguito di autorizzazione delle istituzioni competenti, a partire da lunedì 16 SETTEMBRE 2024 nel bacino territoriale della Provincia di Livorno, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 e con l’entrata in vigore dell’orario TPL invernale-scolastico (qui tutte le informazioni: https://www.at-bus.it/it/news-e-comunicati-stampa/novita/servizio/servizi-scolastici-disponibili-orari-invernali ), vi saranno alcune innovazioni nelle corse del TPL.

Più precisamente:

Comune di Livorno

Attivazione servizio “casa-scuola” linea CS3, partenze dalla Scopaia alle ore 7:15 e dalla Leccia ore 7:17.

Comune di Rosignano

Su richiesta dell’amministrazione comunale di Rosignano viene attivata una nuova linea urbana (linea 8) di collegamento tra Rosignano e Vada (via Polveroni).

La nuova linea sarà attiva nei giorni feriali con i seguenti orari:

Partenze da Rosignano ore 8:30 – 10:30 – 13:52 – 16:30

Partenze da Vada ore 9:00 – 11:00 – 14:20 – 17:00

Con l’attivazione dell’orario invernale, la linea 12 garantirà un collegamento ai residenti in via de Medici da/per p.za Musselburgh.

Extraurbano

Comune di Collesalvetti: vista la richiesta del comune di Collesalvetti, in accordo con la Provincia di Livorno viene istituita una corsa di collegamento tra le zone collinari del comune di Collesalvetti (Parrana S. Martino/S. Giusto, Catell’Anselmo e le Corti) e la scuola media di Stagno.

Le corse interessate dalla modifica di percorso sono:

Andata ore 6:30 da loc. Marmigliaio giunta a Nugola prosegue fino a Stagno via Curiel.

Ritorno ore 14:10 da via Curiel Stagno per Nugola, Parrana S. Martino, Le Corti, Catell’Anselmo, Parrana S. Giusto, Marmigliaio.

A Nugola coincidenza con linea 105 per Livorno alle ore 7:25

Corsa linea 105 delle ore 14:00 da via Cogorano per Nugola, viene posticipata alle ore 14:03 e modifica percorso transitando da Garibaldi Iti, via Donnini, Stazione Fs, via delle Sorgenti Nugola.

A Nugola coincidenza con vettura proveniente da Stagno per Parrane – Marmigliaio alle ore 14:30

Per ogni ulteriore informazione

Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app) , oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

