Home

Cronaca

Autobus per Pisa bloccato da auto in sosta nel controviale Carducci, salta la corsa

Cronaca

9 Luglio 2025

Autobus per Pisa bloccato da auto in sosta nel controviale Carducci, salta la corsa

LIVORNO, 09 LUGLIO 2025 Autobus per Pisa bloccato da auto in sosta nel controviale Carducci, salta la corsa

At- autolinee toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare la sussistenza delle condizioni per denunciare per danni il proprietario dell’automobile che, parcheggiata in maniera sbagliata, ha bloccato il servizio bus della Linea 30 da Livorno a Pisa (si vedano foto sottostanti).

Questi i fatti: martedì 08 luglio 2025 attorno alle ore 16.45 il bus della corsa che da Livorno raggiunge Pisa rimane bloccato a Livorno sul controviale Carducci in direzione Pisa. Il bus, non potendo transitare in avanti, grazie all’aiuto della Polizia Municipale di Livorno, solo dopo le 17.40 riesce a fare marcia indietro così da tornare indietro verso il deposito. Ma la corsa del servizio di trasporto pubblico non può essere svolto.

at-autolinee toscane, stante i continui blocchi del servizio riconducibili alla presenza di auto parcheggiate fuori sagoma, valuterà la possibilità di modificare il percorso della linea 30.