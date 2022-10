Home

Autobus Piombino, sciopero Usb. La fascia protetta garantita da Autolinee Toscane

13 Ottobre 2022

PIOMBINO (Livorno) 13 ottobre 2020 – Autobus Piombino, sciopero Usb. La fascia protetta garantita da Autolinee Toscane

Autolinee Toscane informa che l’Organizzazione sindacale USB ha proclamato uno sciopero territoriale di 4 ore per il giorno 20 ottobre 2022.

Le modalità dell’astensione collettiva saranno così articolate:

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per tutto il personale AT con residenza lavorativa Piombino, Venturina, Donoratico, Monterotondo, Cecina e Follonica e conseguente salvaguardia della specifica fascia di garanzia mattutina attualmente prevista per il corretto esercizio del diritto di sciopero nel tpl (5:30-8:30).

Le motivazioni dello sciopero sono indicate dettagliatamente nella proclamazione e riguardano, in sintesi, la protesta contro l’installazione di un impianto di rigassificazione nel Porto di Piombino.

Infine, per quanto concerne la percentuale di adesione riferita a precedenti astensioni collettive è possibile attualmente fare riferimento a quella del 16 settembre 2022

In occasione dello sciopero nazionale di 8 ore di FILT CGIL-FIT CISL- UILTRASPORTI- FAISA CISAL TRASPORTI-UGL FNA e dello sciopero aziendale di 4 ore di FAST CONFSAL SLM l’adesione fu del 44,60%.

