Home

Cronaca

Autobus, ritorna la soppressione delle corse a Livorno a causa del covid. Le linnee soppresse

Cronaca

25 Gennaio 2022

Autobus, ritorna la soppressione delle corse a Livorno a causa del covid. Le linnee soppresse

Livorno 25 gennaio 2022 dopo qualche giorno di tregua covid e servizio regolare ritorna la soppressione delle corse a Livorno

Autolinee Toscane informa che:

per la giornata di domani, mercoledì 26 gennaio 2022, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale

In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 500 conducenti

LIVORNO, le linee soppresse

Soppressa una corsa Linea 8N dalle ore 12:54 alle 20:35

Soppressa una corsa Linea 9/11 dalle 13:53 alle 20:01

Soppressa una corsa della Lam Rossa dalle ore 16:49 alle 20:32

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin