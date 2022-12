Home

Cronaca

Autobus: sciopero di 4 ore venerdì 16 dicembre

Cronaca

12 Dicembre 2022

Autobus: sciopero di 4 ore venerdì 16 dicembre

Livorno 12 dicembre 2022 – Autobus: sciopero di 4 ore venerdì 16 dicembre

Venerdì 16 dicembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero di 4 ore indetto dai sindacati FILT CGIL e UIL TRASPORTI, in adesione allo sciopero generale di CGIL e UIL esteso a tutti i settori pubblici e privati della Regione Toscana.

Questo coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Lo sciopero, con differenze territoriali e di bacino, per il personale viaggiante, per il servizio e per le biglietterie è previsto nei seguenti orari:

Firenze urbano: Dalle 18 alle 22;

Dalle 18 alle 22; Firenze extraurbano: Dalle 17 alle 21 (Ex busitalia). Dalle 17:30 alle 21:30 (Ex Cap);

Dalle 17 alle 21 (Ex busitalia). Dalle 17:30 alle 21:30 (Ex Cap); Prato: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Pistoia: Dalle 18 alle 22. A Montecatini (Servizio Ex TT) dalle 17.30 alle 21.30;

Dalle 18 alle 22. A Montecatini (Servizio Ex TT) dalle 17.30 alle 21.30; Livorno, Elba e Funicolare di Montenero: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Piombino : Dalle 08.30 alle 12.30

: Dalle 08.30 alle 12.30 Lucca: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Pisa : Dalle 12 alle 16;

: Dalle 12 alle 16; Massa Carrara Dalle 11 alle 15;

Dalle 11 alle 15; Arezzo: Dalle 08.30 alle 12.30;

Dalle 08.30 alle 12.30; Siena: Dalle 08.30 alle 12.30;

Dalle 08.30 alle 12.30; Funicolare di Certaldo: Dalle 08.30 alle 12.30

Dalle 08.30 alle 12.30 Grosseto Dalle 08.30 alle 12.30

Dalle 08.30 alle 12.30 Isola del Giglio: Dalle 08.30 alle 12.30

Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto nelle ultime 4 ore di turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di Filt CGIL e UIL, del 16 dicembre 2021, fu del 35,95%.

Lo sciopero è stato indetto contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare, su fisco, pensioni e trattamento salariale.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin