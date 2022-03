Home

15 Marzo 2022

Autocisterna si ribalta e distrugge concessionaria di moto (Foto e video)

Livorno 15 marzo 2022

Intorno alle ore 14.30 di oggi pomeriggio un camion cisterna dopo essere uscito da una curva in via Leonardo Da Vinci, per motivi ancora da chiarire è andato ad urtare contro il muro della concessionaria (moto e scooter Honda) Balzarini, abbattendolo e poi si è rovesciato.

Fortunatamente il camion non trasportava carburante, ma mosto. il conducente della cisterna ha riportato lievi ferite ed è uscito dal mezza con le sue gambe.

La concessionaria oltre ai danni strutturali (le pareti abbattute), avrebbe una trentina di mezzi di danneggiati. Il personale della concessionaria non ha riportato nessun trauma fisico ma spavento per quanto accaduto.

La cisterna ha perso il contenuto trasportato che oltre a spargersi per la strada ha invaso la concessionaria.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e la municipale che ha interrotto il traffico per Tirrenia

