Autolinee Toscane – Attivi i servizi bus per Baratti e Populonia

16 Aprile 2022

Disponibili i collegamenti bus in partenza da Piombino verso le zone più suggestive della Val di Cornia

Attivi i servizi bus per Baratti e Populonia

Fino all’11 settembre corse via via più frequenti e potenziate ad agosto

PIOMBINO, 15 aprile 2022

Attivi i servizi bus di Autolinee Toscane verso l’area di Baratti, in Val di Cornia, tramite la linea 15E che si origina da Piombino.

Con partenza da via Leonardo da Vinci di Piombino, l’itinerario della linea prevede fermate al golfo di Baratti, al parco archeologico, all’Acropoli di Populonia e il borgo panoramico di Populonia Alta. Il servizio inoltre ferma sia alla stazione di Populonia, che al parcheggio Caldanelle, collegandosi con il Resort Poggio all’Agnello e il castello di Populonia.

Per i mesi di aprile e maggio il collegamento sarà disponibile il sabato, la domenica e i festivi (quindi anche a Pasqua, domenica 17 e lunedì 18 aprile, lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio).

A giugno e settembre, fino a domenica 11 settembre ultimo giorno di servizio, la navetta seguirà l’orario ridotto nei giorni feriali e l’orario ordinario il sabato, la domenica e i festivi (compresi i giorni di giovedì 2 e venerdì 3 giugno per il ponte della festa della Repubblica).

A luglio sarà in vigore il servizio ordinario tutti i giorni, mentre per tutto il mese agosto il servizio sarà ulteriormente potenziato, garantendo tre corse in partenza da Piombino ogni giorno.

Le tariffe e come acquistare i ticket

Il servizio parte da Piombino in via Leonardo da Vinci per poi terminare la corsa a Populonia Alta: il costo dell’intera tratta è 2,60 euro a viaggio ed include anche le tratte da Piombino a Baratti e Baratti/Parco Archeologico. Tramite la App Tabnet l’acquisto dei biglietti può essere effettuato cercando da Piombino a Piombino-Populonia Alta (2,60 euro) e da Piombino-Populonia Alta a Piombino (2,60 euro).

Per andare da Populonia Stazione o da Poggio All’Agnello verso Baratti, parco Archeologico o Populonia alta, si deve invece fare riferimento a Populonia Fs in fase di acquisto su Tabnet, dove è necessario cercare: da Piombino-Populonia FS a Piombino-Populonia Alta (1,50 euro) oppure da Piombino-Populonia Alta a Piombino-Populonia FS (1,50 euro).

Nelle prossime settimane sarà potenziata la rete di vendita soprattutto presso il golfo di Baratti.

Avvisi informativi di Autolinee Toscane saranno presenti anche alle fermate interessate dai transiti del servizio. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la sezione “Orari/Servizi estivi” del sito www.at-bus.it.

