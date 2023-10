Home

26 Ottobre 2023

Autolinee Toscane, Tenerini (FI): Esternalizzazione servizio biglietteria pericoloso per garanzia livelli occupazionali

Cecina (Livorno) 26 ottobre 2023 – Autolinee Toscane, Tenerini (FI): Esternalizzazione servizio biglietteria pericoloso per garanzia livelli occupazionali





“Ho appreso che Autolinee Toscane esternalizzerà a Cecina l’attività di biglietteria, cosa già accaduta per i servizi di manutenzione e verifica.

Ciò non può non destare preoccupazione, in particolare rispetto a future necessità di ricollocamento di tutto quel personale non più adatto alla guida delle vetture”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea:

“Le aziende che gestiscono, in virtù di contratti di appalto pubblico, servizi di primaria importanza per la collettività dovrebbero garantire la tutela dei livelli occupazionali, evitando una pericolosa parcellizzazione delle mansioni che potrebbe ripercuotersi sui lavoratori in futuro. Rispetto a tale questione, credo sia necessario un approfondimento nelle opportune sedi istituzionali”.

