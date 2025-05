Home

Cronaca

Autonomia degli anziani non autosufficienti: pubblicato un avviso per la co-progettazione di interventi

Cronaca

15 Maggio 2025

Autonomia degli anziani non autosufficienti: pubblicato un avviso per la co-progettazione di interventi

Livorno 15 maggio 2025 Autonomia degli anziani non autosufficienti: pubblicato un avviso per la co-progettazione di interventi

Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso, consultabile al seguente link https://www.comune.livorno.it/ it/documenti_pubblici/avviso- pubblico-per-l-individuazione- di-enti-del-terzo-settore-per- la-co-progettazione-e-la- gestione-di-attivita-per-la- realizzazione-dell-intervento- pnrr-autonomia-degli-anziani- non-autosufficienti- finanziato-dallunione-europea, per l’individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) per la co-progettazione e la gestione di attività per la realizzazione dell’intervento PNRR “Autonomia degli anziani Non Autosufficienti” finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEU.

Con l’avviso in questione, l’Amministrazione comunale ricerca Enti del Terzo Settore che siano interessati ad avviare percorsi di co-progettazione e di successiva realizzazione di interventi volti al potenziamento della rete integrata dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, di sostegno e accompagnamento dell’anziano nelle diverse fasi dell’invecchiamento, creando un reciproco sostegno ed integrazione tra servizi e definire una progettualità unica e integrata sulla persona.

L’obiettivo principale, che dovrà essere contenuto nell’idea progettuale, è quello del rafforzamento di servizi accessori legati alla domiciliarità che garantiscono la continuità dell’assistenza secondo il modello di presa in carico. In particolare, si prevede l’attivazione di interventi di assistenza domiciliare per la gestione delle attività quotidiane, di animazione e socializzazione ma anche interventi quali trasporto per accompagnare l’utenza dal proprio medico e ai servizi sanitari/sociali, per attività socializzanti, la fornitura di farmaci e pasti a domicilio, il telesoccorso.

Per ogni beneficiario dell’intervento si prevede un investimento tecnologico associato attraverso la fornitura e installazione a domicilio di attrezzature o strumenti di domotica, a spese e cura dell’ATS livornese.

Il Soggetto Esecutore che concorre alla realizzazione del servizio in oggetto dovrà avere cura di supportare l’anziano nel corretto utilizzo della strumentazione fornita al fine di ottimizzarne l’utilità.

La coprogettazione avrà durata dalla data di stipula della convenzione e le attività dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026 salvo deroghe disposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di mercoledì 28 maggio 2025 esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: comune.livorno@postacert. toscana.it e contestualmente anche via e-mail all’indirizzo: pcarletti@comune.livorno.it.

Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e di presentazione delle domande, sui requisiti, sulle modalità di svolgimento del servizio e sui criteri di selezione delle proposte, sono reperibili sull’avviso pubblico.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti potranno essere inviate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12.00 del 26 maggio all’indirizzo mail pcarletti@comune.livorno.it.

Autonomia degli anziani non autosufficienti: pubblicato un avviso per la co-progettazione di interventi